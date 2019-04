Sportfreunde im Glück

Bergstraße.Fußball-Gruppenligist Sportfreunde Heppenheim kam im Derby bei Aufsteiger Eintracht Bürstadt nur zu einem 1:1 (0:1). Nur – denn die Gäste vergaben in der Nachspielzeit gleich zwei Matchbälle durch Markus Engel und Shkelcim Korbi (schoss Torwart Kamprath an).

Es waren späte Chancen für die Gäste, die die erste Halbzeit verschliefen, zu verhalten agierten, sich Ballverluste leisteten und schlichtweg schlecht in die Spitze spielten. So gingen die Gastgeber in Führung. Nur langsam fanden die Sportfreunde in die Spur und kamen erst spät zum – aber verdienten – Ausgleich.

SF Heppenheim: Cetin – Pritchett, Kolba, de Simone, Scott, Schmitt, Wiley, Engel, Abdelkader (46. Jafari), Anhölcher (80, Korbi), Breuer (35. Bunyaku).

Tore: 1:0 Anhölcher (14., Eigentor), 1:1 Jafari (80.). – Zuschauer: 120. – Beste Spieler: Theodorou, Lehmann, Bajrami / Schmitt, Kolba, De Simone, Anhölcher. jz/ü

