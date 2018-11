Sportfreunde lassen zwei Punkte liegen

Bergstraße.Das 2:2 (1:2)-Heimremis gegen die TSG Messel war für Fußball-Gruppenligist FC Sportfreunde Heppenheim der vierte Punkt im zweiten Spiel unter Interimscoach Richard Wegmann. „Es ist noch nicht alles perfekt, aber wir wissen, woran wir arbeiten müssen“, sagte der SF-Spielertrainer.

Vor allem in der zweiten Halbzeit waren die Heppenheimer am Drücker und ab Minute 75 auch in Überzahl. Doch die Sportfreunde konnten diesen Vorteil nicht in Tore ummünzen. Gelegenheiten dazu gab es zuhauf, u.a. schoss Adnan Kuko am leeren Tor vorbei. „Aufgrund der zweiten Halbzeit ist das Ergebnis eher enttäuschend, denn da haben wir so gespielt , wie ich mir das vorstelle“, sagte Wegmann und beobachtete zufrieden, wie die Sportfreunde mit der nötigen Aggressivität in die Zweikämpfe gingen und ihren Gegenspielern wenig Raum zum Agieren ließen.

FC Sportfr. Heppenheim: Filkorn, Pritchett, Wegmann, Güngör, Engel, Bendiyan, Dominik Schmitt, Melvin Schmitt (46. Scott), Kuko (85. Jafari), Eder, Pisch (51. El Wardi).

Tore: 0:1 Enders (17.), 1:1 Galinski (21., Eigentor), 1:2 Scheel (34.), 2:2 El Wardi (70.). – Schiedsrichter: Spies (Wiesbaden). – Zuschauer: 120. – Beste SF-Spieler: –. jz/ü

FC Fürth – FC Alsbach 1:5. Das Ergebnis spiegelt nicht den tatsächlichen Spielverlauf wieder. So mussten die Gastgeber in der Schlussphase zwei schnelle Gegentorte hinnehmen, nachdem sie zuvor über weite Strecken am Drücker waren und durchaus den Ausgleich verdient gehabt hätten. Auf der anderen Seite präsentierte sich Alsbach abgezockt,– Tore: 0:1 Götz (31.), 0:2 Neumann (49.), 1:2 Ester (76.), 1:3 Götz (78.), 1:4 (85.), 1:5 (90.+3.). jz/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 12.11.2018