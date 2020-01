Sportler des Jahres stehen fest

Bensheim.Sportlich geht es ja immer zu auf der Bühne im Bensheimer Varieté Pegasus, am morgigen Sonntag aber in besonderem Maße: Im Rahmenprogramm einer Pegasus-Vorstellung erfolgt die Bensheimer Sportlerehrung für erfolgreiche Athleten aus dem vergangenen Jahr und als ein Höhepunkt die Bekanntgabe der Sieger der Bensheimer Sportlerwahl.

1190 Zeitungsleser haben sich an der Abstimmung beteiligt und ihre Favoriten in den Kategorien „Sportler des Jahres“, „Junior-Sportler des Jahres“ und „Mannschaft des Jahres“ gewählt. Nach der Einzelehrung und einem Pegasus-Showblock geht es weiter mit der Mannschaftehrung, ehe das gut gehütete Geheimnis um die neuen Titelträger gelüftet wird. Außerdem wird erneut der Ehrenpreis des Sportdezernenten Bürgermeister Rolf Richter an einen verdienten Funktionär vergeben.

Das Ergebnis der Sportlerwahl veröffentlichen wir in unserer Montagausgabe sowie im Internet. Das Bild zeigt bei der Auszählung der Stimmen (v.l.) BA-Sportredakteur Klaus Rettig, Armin Zeißler (Stadt Bensheim), Claudia Richter (Sportlerwahl-Kommission), Karl-Martin Schuhmann (Vertreter der SSG Bensheim), Robin Puppe (Stadt Bensheim) und BA-Chefredakteur Michael Roth. kr/Bild: Funck

