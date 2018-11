Sportliche Herausforderung beim 1. FFC Frankfurt

Bensheim.Zwei- bis dreimal pro Woche begibt sich Jesmila Yohendran auf den Weg von Bensheim nach Frankfurt: zum Fußballspielen. Seit drei Jahren ist die 17-Jährige für den 1. FFC Frankfurt am Start, einen der renommiertesten Frauenfußball-Vereine der Republik. Zunächst spielte sie in der FFC-Jugend in der Oberliga, seit der Saison 2017/18 ist die gebürtige Offenbacherin für die dritte Frauen-Mannschaft

...