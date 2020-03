SSG Bensheim bejubelt Hessenpokal

Bensheim.Zum Abschluss der Hockey-Hallensaison schafften es die Knaben A (U14), die Jugend B und die Jugend A der SSG Bensheim in die jeweiligen Endspiele um den Hessenpokal. Dabei gelang der A-Jugend der erste Hessenpokalsieg in dieser Altersklasse in der knapp 25-jährigen SSG-Abteilungsgeschichte, die beiden anderen Teams kamen jeweils auf den zweiten Platz.

Die A-Jugend spielte im Ligen-Modus

...