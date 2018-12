SSG Bensheim mit Titel-Punktlandung

Bergstraße.Eine Bergsträßer Mannschaft ist Meister, eine andere auf dem letzten Platz – so endete die Hallensaison in der Faustball-Bezirksliga Süd. Denkbar knapp mit 14:2 Punkten und 15:4 Sätzen holte sich die SSG Bensheim den Titel vor dem TV Dieburg II (14:2; 15:6). Dem TV Ober-Laudenbach gelang es am abschließenden Heimspieltag nicht mehr, die „rote Laterne“ abzugeben.

Gegen die meist erfahrenen Gegner hatten es die Gastgeber, bei denen die Jugendspieler im Vordergrund stehen, schwer. So gab es am Ende nur einen Sieg mit dem 2:0 (11:7, 11:7) gegen den TV Langen II. In den übrigen Spielen hielten die Ober-Laudenbacher teilweise gut mit, so beim 1:2 gegen die SG Wald-Michelbach, teils knappe Satzergebnisse gab es beim 0:2 gegen die SSG Bensheim und Dieburg.

Die SSG musste sich dem direkten Konkurrenten Dieburg 1:2 (11:9, 3:11, 3:11) geschlagen geben, nachdem sie das Hinspiel 2:1 gewonnen hatte, wobei sie nun mit dem ersten Satzgewinn die Weichen auf Titelgewinn stellte. Die weiteren Begegnungen gewannen die Bensheimer nämlich 2:0, während sich Dieburg weitere Satzverluste leistete. red/ü

