SSG-Damen festigen den dritten Platz

Bensheim.Die Hockeydamen der SSG Bensheim gewannen ihr Nachholspiel 2:0 gegen den Limburger HC und beenden die Hinrunde in der Verbandsliga-Hallensaison auf Platz drei.

In einer über weite Strecken von den Abwehrformationen geprägten Partie gelang es den Bensheimerinnen zu Beginn der zweiten Halbzeit, innerhalb von zehn Minuten die Vorentscheidung herbeizuführen. Eine verwandelte Strafecke in der 35. Spielminute (E. Klug) und ein sehenswertes Tor durch S. Weisenstein nur vier Minuten später brachten die 2:0-Führung. Die SSG verpasste es im weiteren Verlauf, das Ergebnis deutlicher zu gestalten, allerdings ging von Limburg keine Gefahr aus.

So wurde die Gelegenheit verpasst, näher an die punktgleichen Rüsselsheimerinnen heranzurücken oder gar noch auf den zweiten Tabellenplatz zu springen – dafür fehlten am Ende drei weitere Tore.

Als Aufsteiger hat man in dieser Saison als Ziel ausgegeben, die Klasse im sicheren Mittelfeld zu halten, um dann vielleicht in Richtung Oberliga zu schauen. Die SSG ist also voll im Soll und kann guten Mutes die Rückrunde angehen, die am Wochenende mit dem Auswärtsspiel beim Angstgegner Wiesadener THC beginnt, der allerdings zur Saison-Halbzeit nur auf dem vorletzten Platz liegt. Ihr nächstes Heimspiel bestreiten die Bensheimerinnen am 2. Februar (Sonntag, 11 Uhr) in der Weststadthalle gegen Tabellenführer TEC Darmstadt.

Die SSG-Damen spielten mit: Weickert (Tor) – Eckhardt, Heinz, Hillenbrand, Klug, Krieger, Ohlemüller, Reibold, Unrath, J. Weisenstein, S. Weisenstein. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 24.01.2020