SSG dreht Spieß um

Bensheim.Die weibliche Hockey-B-Jugend der SSG Bensheim hat den Hessenpokal gewonnen. Nach einem überraschend klaren 6:0 (2:0) im Halbfinale gegen den SC 80 Frankfurt II gab es in der Endspiel-Neuauflage der Vorsaison einen 3:2 (2:2)-Erfolg gegen den HC Bad Homburg. Dies ist umso höher zu bewerten, da in beiden Spielen keine Auswechselmöglichkeit bestand.

Im Halbfinale gelang den U 16-Talenten der SSG damit die Revanche für die 2:3-Niederlage in der Vorrunde gegen den SC 80 II. Die Tore erzielten Lilli Schild (5) und Merel van der Heyden. Im Endspiel kehrten die Bensheimerinnen das Vorjahr-Finalergebnis gegen Bad Homburg um und hatten diesmal die Nase knapp vorn. Es entwickelte sich eine spannende Begegnung mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Zunächst legte die SSG per Konter durch Lilli Schild vor, geriet dann aber mit 1:2 in Rückstand. Bensheim blieb jedoch dran und drehte mit starker Moral sowie mit Treffern von Lilli Gadenda und abermals Schild den Spieß nochmals um.

Das Hessenmeister-Team der SSG: Carolin Dreizler, Kerszin Franz, Lilli Gawenda, Alicia Wenz, Mia Kitschke, Norda Ludwig, Sofia Maietta, Emma Renker, Sophie Rückert, Lilli Schild, Mathilda Weidenauer, Merel van der Heyden, Florentine von Falkenhayn. – In der Vorrunde noch dabei: Johanna Thiem, Victoria Sürie, Johanna Mitze, Charlotte Osterbrink. – Trainer: Johannes Klecker. – Athletiktrainer: Paul Guire. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 29.10.2020