SSG Einhausen will oben mitmischen

Einhausen.In Einhausen müssen ab diesem Sommer die Fußballgeschichtsbücher neu geschrieben werden. Die beiden Fußballclubs SGE und FSV (früher FC) haben sich zur SSG Einhausen zusammengeschlossen und werden unter diesem Namen in der neuen Saison in der Kreisoberliga an den Start gehen. Der neue Verein übernimmt den Startplatz der Sportgemeinde, der FSV hatte seit einigen Jahren keine Mannschaft mehr im

...