SSG profitiert von perfektem Start

Bensheim.Zum Rückrundenstart in der Tischtennis-Bezirksklasse sicherte sich die erste Mannschaft der SSG Bensheim mit dem 9:4-Lokalderbysieg gegen den Tabellenletzten TSV Auerbach zwei wichtige Punkte. Für die Auerbacher bleibt es dabei: Sie halten gut mit, aber sie können ihre Spiele nicht gewinnen.

Zudem ist die Doppelschwäche ein Manko bei der TSV, so dass die SSG trotz der verletzungsbedingten Ausfälle von Hofmann und Renner einen perfekten Start erwischte und eine 3:0-Führung erspielte. In den Einzeln konnte nur der gut aufgelegte Weimar zweifach für die Bensheimer punkten, zumal Czaplinski unglücklich im fünften Satz in der Verlängerung gegen Meier verlor. Jonas Meier kam auf der TSV-Seite zu zwei Einzelsiegen, während sein Mannschaftskapitän Thomas Klotz seiner Form hinterherläuft. – Weitere Punkte; SSG: Weimar/Schmidt, Korn/Paskuda, Schambach/Czaplinski, Korn, Czaplinski, Paskuda. - TSV: Wendel und Kobisch.

Bezirksklasse: SSG II – SG Arheilgen 4:9. Mit hohen Ambitionen angetreten fanden die Bensheimer gegen den Tabellennachbarn nur schwer ins Spiel. Lediglich das erneut starke Doppel Hunger/Antes verbuchte zu Beginn einen Sieg. Auch in den Einzeln zogen die SSG-ler in knappen Situationen zumeist den Kürzeren, so dass erst Wenderoth in einem engen Spiel zum zwischenzeitlichen 2:6 für die Gastgeber verkürzen konnte.

Dann brachten Frei sowie Hunger im vorderen Paarkreuz die Gastgeber heran, aber danach zogen sie in knappen Begegnungen wiederholt den Kürzeren. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 30.01.2019