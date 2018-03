Anzeige

Bensheim.Mit zwei Mannschaften traten die Schwimmer der SSG Bensheim bei den Bezirksliga-Wettkämpfen in Lampertheim an. Die Herrenmannschaft wollte den Verbleib in der Bezirksliga I erreichen, ihre Gegner kamen aus Weiterstadt, Langen, Lampertheim, Rüsselsheim und Mörfelden. Die Damen starteten in der Bezirksliga II gegen Rödermark, Raunheim und Griesheim.

Das Herrenteam trat mit Holger Panc, Ulrich Späth, Alexander Held, Thomas Huwe, John-Patrick Kraft, Philip Arnold, Raphael Plich sowie Frederic Olbrich an. In der Endwertung belegten sie nach 26 Wettkämpfen den dritten Platz mit 7948 Punkten und werden auch nächstes Jahr in dieser Liga starten. Sieger wurde die SG Weiterstadt, Zweiter der TV Langen, wobei der Rückstand der Bensheimer mit 254 Punkten auf Langen nicht allzu groß war.

Für die SSG-Damenteam starteten Petra Zimmermann, Lara Saal, Laura Heinze, Julia Felker, Amelie Fink, Kerstin Rudert, Chiara Eßinger, Laura Lehnert und Gisela Thomsen. Sie beendeten den Liga-Wettkampf als Zweite (6715 Punkte). Es siegten die Damen des SVS Griesheim mit deutlichem Vorsprung. Die SSG-Damen wollen ihre Mannschaft für den Start in der Bezirksliga II im nächsten Jahr neu aufbauen. red/Bild: Eßinger