Bensheim/Reichenbach.Den erwartet schweren Stand hatte der TSV Reichenbach im Gastspiel der Tischtennis-Bezirksklasse bei der SSG Bensheim und bezog eine 4:9-Niederlage. Auf den neuen Plastikball, auf den die Bensheimer in der Rückserie umgestellt haben und der ab der nächsten Saison verbindlich für alle eingeführt wird, konnten sich die Gäste aus dem Lautertal nie richtig ihr Spiel umstellen.

Dennoch fing es gut für den TSV an, denn Bitsch/Mink besiegten das SSG-Spitzendoppel Schmidt/Weimar klar mit 3:0, doch Küfner/Mandel und Klinger/Peter mussten sich knapp geschlagen geben, Bensheim zog nun durch Siege über Bitsch und Küfner auf 4:1 davon, Mandel verkürzte durch eine starke Leistung bei seinem Sieg über Schambach auf 2:4, doch Mink und Peter unterlagen dann jeweils in fünf Sätzen geschlagen geben, ehe der gut angelegte Klinger zum 6:3–Halbzeitstand punktete. Im zweiten Durchgang war für Reichenbach nur noch Küfner mit 3:2 erfolgreich, so dass die TSV-ler ihren TT-Freunden aus Bensheim zu einem verdienten Sieg gratulieren mussten. – SSG-Punkte: Renner/Seeger, Schambach/Czaplinski; Renner (2), Weimar, Schambach, Czaplinski (2), Schmidt. red