Bensheim.Die zweite Tischtennis-Mannschaft der SSG Bensheim hat vorzeitig die Rückkehr in die Bezirksklasse geschafft, sie kann nicht mehr von einem der drei Aufstiegsplätze in der Kreisliga verdrängt werden. Am Wochenende gewann das Team das Verfolgerduell 9:2 gegen den TTC Lampertheim IV, den die Bensheimer damit vom zweiten Platz verdrängten. Für die SSG spielten (v.l.): Helmut Antes, Patrick Frei, Jochen Wenderoth, Kai Paskuda, Frank Christophel, Klaus Hennemann. red/Bild: Neu