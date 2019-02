SSGler Berk Daud in zwei Klassen vorn

Bergstraße.Bei den Tischtennis-Kreisendranglisten der Jugend und Schüler in der Odenwaldhalle in Rimbach ging es im Modus „Jeder gegen Jeden“ um die Kreistitel und die Startplätze bei den Bezirksvorranglisten am 18./19. Mai in Heusenstamm. Bis auf zwei Absagen bei der männlichen Jugend waren die Jungen-Konkurrenzen alle voll besetzt. Bei den Mädchen hingegen war die Beteiligung erneut sehr rückläufig, die Klasse der B-Schülerinnen fiel sogar aus.

Bei der Jugend dominierten die Spieler des TTC Heppenheim. Auf die Podestplätze kamen Phil Harpe (6:0 Siege) und Marcel Rohde (5:1), die Erster und Zweiter wurden. Einen Doppeltriumph bei den A- und B-Schülern feierte Berk Daud (SSG Bensheim). In der A-Konkurrenz setzte er sich mit 8:1 Siegen vor Frederik Spurzem (7:2/SKG Zell) an die Spitze und feierte am Folgetag in seiner eigentlichen Altersklasse einen Start-Ziel-Erfolg mit einer souveränen 9:0-Bilanz vor Elias Trautmann (8:1/TSV Ellenbach).

In der ältesten Mädchen-Konkurrenz waren nur vier Spielerinnen am Start. Die ersten drei Plätze gingen nach Bürstadt. Maya Schäfer (3:0) wurde hier ihrer Favoritenrolle gerecht. Ein weiterer Sieg ging bei den A-Schülerinnen zum TV Bürstadt. Hier konnte sich Sophie Rosenberger (6:0) vor Leonie Meier (4:2/TSV Auerbach) an die Spitze setzen. Ohne Niederlage blieb Leonie Zeiß (TSV Lindenfels) in Klasse der C-Schülerinnen und konnte sich über den Siegerpokal freuen. drei/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 28.02.2019