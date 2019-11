SSV Reichenbach geht als Tabellenführer ins neue Jahr

Bergstraße.Der SSV Reichenbach geht als Tabellenführer der Fußball-Kreisliga A in die Winterpause, unabhängig davon, wie der letzte Spieltag des Jahres an diesem Wochenende läuft. Aktuell führt der SSV (37 Punkte/17 Spiele) das Klassement mit fünf Zählern Vorsprung auf den TSV Reichenbach (32/16), SV Lörzenbach (32/16) und Azzurri Lampertheim (32/17) an. „Wir bekommen deswegen keine feuchten Hände“,

...