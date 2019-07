SSV Reichenbach hat Baustellen beseitigt

Reichenbach.Sechs Neuzugänge vermeldet der SSV Reichenbach für die kommende Saison in der Fußball-Kreisliga A, doch die meisten sind keine neuen Gesichter für die Mannschaft vom Felsenmeer. Vier der sechs Neuen zogen in der Vergangenheit schon die Schuhe für den SSV an. So bildeten Adel Cindrak und Ante Prskalo in der Aufstiegssaison die Innenverteidigung.

„Wir sind sehr zufrieden mit den

...