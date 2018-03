SSV Reichenbach verpasst Halbzeittitel

Bergstraße.Nichts ist's mit der Herbstmeisterschaft für den SSV Reichenbach in der Fußball-Kreisliga C. Grund: Der SSV kassierte gegen den FSV Riedrode II eine 0:2-Heimschlappe. "Das war so nicht eingeplant", sagte SSV-Funktionär Peter Gehrisch. Die Lautertaler leisteten sich in der Defensive spielentscheidende Fehler und schossen in der Offensive jede Menge Fahrkarten. Unter anderem scheiterte Bihorcic

...

Sie sehen 16% der insgesamt 2507 Zeichen des Artikels