SSV Reichenbach vor Derby auf der Überholspur

Reichenbach.Mit Spannung und großer Vorfreude wird das Reichenbacher Derby in der Fußball-Kreisliga A erwartet. Am morgigen Samstag hat der TSV (10. Platz/12 Punkte) um 15.15 Uhr den Lokalrivalen SSV (2./19) zu Gast. Nach einem Fehlstart mit nur einem Punkt aus den ersten drei Spielen gelang dem SSV eine tolle Aufholjagd mit sechs Dreiern in Serie bei einem Torverhältnis von 22:7. Der TSV dagegen tritt

...