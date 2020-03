Stadionumbau verzögert sich

Darmstadt.Wegen der Corona-Krise verzögert sich der laufende Umbau der Heimstätte des Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98. Vereinspräsident Rüdiger Fritsch kündigte in einem Interview der „Frankfurt Allgemeine Zeitung“ an, dass der ab Mitte Mai geplante Abriss und Neubau der Haupttribüne im Merck-Stadion am Böllenfalltor auf unbestimmte Zeit verschoben werden müsse, „allein weil die Saison Mitte Mai vermutlich nicht zu Ende sein wird“. Die letzten Arbeiten an der Gegentribüne könnten dagegen wie geplant abgeschlossen werden.

Die Südhessen rechnen aufgrund der Bauverzögerung mit finanziellen Einbußen. „Die künftigen Einnahmen aus dem Hospitality-Bereich sind von uns schon eingeplant worden. Auch die würden um die Dauer des Aufschubs wegfallen. Zumal die einzelnen Bauabschnitte vom Funktionsgebäude über Gegen- bis zur Haupttribüne aufeinander abgestimmt waren“, sagte Fritsch: „Es ist eine sehr ernste Situation, in die jetzt viel seriöser Gehirnschmalz hineingesteckt werden muss.“ lhe

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 28.03.2020