Stadtrivale beendet eine tolle Siegesserie

Lorsch.Nach 14 Siegen in Serie kassierte Tabellenführer TTV V Topspin Lorsch III in der 1. Tischtennis-Kreisklasse West ausgerechnet im Stadtderby gegen den Tabellenzweiten TTC 2010 die erste Saisonniederlage. Der Vorsprung des Spitzenreiters schmolz damit auf drei Punkte.

Bis in die Schlussphase lag der hochmotivierte Ligaprimus knapp in Führung, ehe die gastgebenden TTC-ler durch vier Siege in Folge doch noch das Blatt wendeten und durch den 9:6-Erfolg ihren Relegationsplatz gegenüber der punktgleichen TSV Auerbach II behaupteten.

Die beiden 2010-Youngster Henning Stier und Timo Rummel machten in dem hochklassigen Lokalderby den Unterschied aus und legten mit vier Einzelpunkten den Grundstock zum Sieg. Die restlichen TTC-Zähler holten Neuser (2), Maiberger, Fehr und Ritter/Maiberger. Für den TTV punkteten Thong, Bremmes, Diehl, Lammer sowie Thong/Brühl und Bremmes/Lammer. red