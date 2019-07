Stark besetztes Drei-Tages-Turnier bei der Tvgg Lorsch

Lorsch.Ab dem morgigen Donnerstag messen in Lorsch sechs ambitionierte Fußballteams ihre Kräfte und streiten beim 12. Helmut-Vorreiter-Gedächtnisturnier der Tvgg um Sieg und Plätze. Zunächst wird in zwei Dreierstaffeln gespielt. In der Gruppe A treten neben Titelverteidiger VfR Fehlheim noch der SC Olympia Lorsch und SV Unter-Flockenbach an. In der Gruppe B kämpfen neben dem Ausrichter von der

...