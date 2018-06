Anzeige

Bensheim.Die weiblichen Talente des TV Bensheim waren bei der ersten Saison-Bezirksrangliste in der heimischen AKG-Halle erfolgreich. Leona Frimmel dominierte in der Altersklasse U 9 und gab in keinem Spiel mehr als vier Punkte ab.

In der Altersklasse U 17 sicherte sich Antonia Dächert im Einzel den dritten, im Mixed mit Florian Volk (TSV Auerbach) den zweiten Platz und mit Vereinskameradin Elisa Scheele im Doppel den ersten Platz.

Elisa Scheele gewann den Mixedwettbewerb zusammen mit Dominic Ahlheim (TV Groß-Rohrheim) und musste sich im Einzels erst im Finale gegen Theresa Jacobs (SVS Griesheim) geschlagen geben. Lucille Asser belegte mit Alessa Frieß (Dornheim) im Doppel und in der U 19-Mixed-Disziplin mit Dominik Emig jeweils den zweiten Rang. Sophie Asser und Mareike Mühlum ließen die U 19-Doppelkonkurenz hinter sich.