Heppenheim.Der HC VfL Heppenheim hat in der Handball-Bezirksoberliga das Spitzenspiel gegen die SKG Bonsweiher verdient mit 26:21 (13:9) gewonnen. Ein Offensivfeuerwerk bekamen die 250 Zuschauer in der Nibelungenhalle am Freitagabend nicht zu sehen. Das war zumindest aus Heppenheimer Sicht auch nicht zu erwarten, wie HC-Trainer Timo Leister bekannte: „Aufgrund unserer personellen Situation mussten wir das Spiel langsam machen und nicht unseren gewohnten Tempohandball spielen.“

Der Tabellenvierte musste gegen den Dritten auf Daniel Schneider und Christopher Haag verzichten. Bei Schneider (Knieverletzung) geht Leister davon aus, dass er für den Rest der Saison nicht mehr zur Verfügung steht. Ebenfalls nicht mehr in der Mannschaft ist Leon Schütz, der seinen Wohnsitz nach Heidelberg verlegte. Am Freitagabend wurde zudem Markus Hafner aufgrund seines Trainingsrückstandes weitgehend geschont.

„Unser Hauptaugenmerk lag in unserem Abwehrspiel. Und das haben die Jungs richtig gut gemacht“, lobte Leister, dem vor allem die Arbeit gegen den SKG-Rückraum gefiel. So geriet der Erfolg eigentlich nie ernsthaft in Gefahr. - HC VfL-Tore: Heß (7/1), Kasper (5/2), Jonas Schmitt, Werle (je 4), Ruff (3), Jonas Schütz (2), Walz (1); SKG-Tore: Bohrer (5/2), Mader, Brehm (je 5), Bokol (4), Petrov, Wiegand (je 1). ki/ü