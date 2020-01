Starke Premiere gegen Hambach

Lautertal.Der SV Blau-Weiß Beedenkirchen konnte sich mit einem 9:7 Erfolg im Kellerduell beim TSV Hambach etwas Luft im Abstiegskampf der Tischtennis-Kreisliga verschaffen. In der Ausweichhalle in Kirschhausen erwischten die Hambacher den besseren Start und setzten sich schnell auf 6:3 ab. Beedenkirchen ließ jedoch nicht locker und gewann am Ende das Schlussdoppel klar mit 3:0 Sätzen.

Matchwinner war Youngster Timon Diepold, der einen überzeugenden Eindruck bei seiner Premiere in der ersten Mannschaft hinterließ. Beim zweiten Spiel der Woche hatte man den Tabellenführer TSV Auerbach zu Gast. Hier hatte man erwartungsgemäß nicht den Hauch einer Chance und kam nur durch das Doppel Reinig/Manske und Jochen Kaffenberger zu zwei Ehrenpunkten.

SVB-Punkte gegen Hambach: Reinig/Manske,Kandt/Diepold, Reinig (2), Goder, Manske, Kaffenberger, Diepold (2); TSV-Punkte: Tilger/Fischer, Imperial/Hollmann, Imperial, Pellegrini (2), Gallenstein und Fischer. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 29.01.2020