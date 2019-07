Starke Rückserie spornt TSV an

Reichenbach.Nach zwei Jahren im Dunstkreis des Abstiegskampfs peilt der TSV Reichenbach in der Saison 2019/20 an, in sicherem Fahrwasser durch die Fußball-Kreisliga A zu schippern. Einen einstelligen Tabellenplatz hat sich Spielertrainer Christian Bauer mit seinem Team zum Ziel gesetzt. Bei dieser Vorgabe orientiert sich Bauer an der zweiten Halbserie der vergangenen Spielzeit, die die Lautertaler als

