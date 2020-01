Starke Schlussphase verhindert eine Heimblamage

Bensheim.Einen äußerst zähen Start ins neue Punktspiel-Jahr legte die weibliche Handball-C-Jugend der HSG Bensheim/Auerbach in der Oberliga hin, denn im Heimspiel gegen das Schlusslicht JSG Glattbach/Haibach sprang für den Tabellenvierten nur ein glücklicher 20:18 (10:12) - Erfolg heraus.

Die ersatzgeschwächten und mit kleinem Kader vangetretenen Flames-Talente bekamen das Spiel zu keiner Zeit in den Griff. Erst als bei den Gästen in den letzten zehn Minuten die Kraft und Konzentration nachließen, konnte sich die HSG doch noch durchsetzen. Die Siegtore waren Melina Greene (7), Chiara Schmitz (4), Luana Kappel (3), Paula Kratz (2), Lara Moritz (2), Rifkah El-Hachimi (1) und Mia Elsesser (1).

Weibl. C-Jugend, Bezirksoberliga: HSG II - HSG Weiterstadt 28:33 (11:13). In einer engen Partie starteten die Schützlinge von Trainer Schuster schlecht (1:7/8.), fanden dann aber über eine aggressive Abwehr ins Spiel, in dem Bensheim/Auerbach in der zweiten Hälfte sogar mehrfach in Führung lag (16:14, 19:17 und 23:21). Doch einige Fehlpässe und Ungenauigkeiten ermöglichten den Gästen mehrere Tempogegenstöße, so dass die Bensheimerinnen letztlich vergeblich einem Rückstand hinterherliefen. – HSG-II-Tore: Lena Germann (4), Joline Guder (1), Maike Habel (5), Laetitia Holz (5), Leonie Meier (3), Lisa Schuster (4/1), Mara Stegmeier (3), Mareike Thomas (3).

Weibl. D-Jugend; Bezirksoberliga: Mit zwei klaren Siegen am Wochenende unterstrich die ungeschlagene HSG Bensheim/Auerbach ihren ersten Platz. Sowohl beim 35:9 (19:2) bei der HSG Fürth/Krumbach als auch tags darauf beim 38:5 (19:2) gegen den TV Trebur traf der Spitzenreiter kaum auf Gegenwehr. Die Siegtore in Fürth warfen Jette Buck (9), Johanna Singer (4), Maren Habel (4), Franziska Schuster (9), Allegra Saglimbene (6) und Katrin Kredel (3); gegen Trebur trafen Anna Degen (1), Jette Buck (11), Florine Jordan (1), Johanna Singer (6), Maren Habel (2), Franziska Schuster (2), Allegra Saglimbene (6) und Kathrin Kredel (10).

Männl. C-Jugend; Bezirksoberliga: HSG Weschnitztal – HSG 31:35 (16:15). In einem spannenden Spiel konnte sich Bensheim/Auerbach, das nur mit zwei Auswechselspielern für die Außenpositionen antrat, durch sein feines technisches Spiel erst in der zweiten Halbzeit leicht absetzen und feierte schließlich einen Auswärtserfolg, zu dem Leopold (1), Seitz (4), Mampel (11/2), Murowatz (6), Heeb (1) und Fischer (12/1) die Treffer beisteuerten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 30.01.2020