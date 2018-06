Anzeige

Bergstraße.Das erste Drittel der Hessenmeisterschaften der Gewehrschützen ist absolviert und schon jetzt darf sich der südlichste Schützenbezirk Starkenburg über sechs Titelträger freuen.

Nikola Bitsch vom SV Bürstadt distanzierte im Großkaliber 300 Meter Liegendkampf ihre männlichen Konkurrenten und verhalf ihrer Mannschaft mit Petra Leonhardt und Karl-Heinz Zehatschek zum Teamerfolg.

Weitere zwei Siege für den SV Bürstadt heimste Siegfried Flügel in den paralymischen Wettbewerben Luftgewehr KB 92 und KK Gewehr 100 Meter KB 92 ein, was beweist, dass auch in dieser Klasse hervorragendes geleistet wird.