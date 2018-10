Starkenburgia im Dutzend spannender

Bergstraße.Nichts für schwache Nerven war der Auftritt der Verbandsliga-Fußballerinnen des FC Starkenburgia Heppenheim gegen Schierstein. Vor eigenem Publikum gaben die Kreisstädterinnen einen 6:4-Vorsprung aus der Hand und mussten sich mit einem 6:6 begnügen.

Verbandsliga: Starkenb. Heppenheim – FSV Schierstein 6:6 (2:2). Vom Ergebnis sah sich der Zuschauer an das legendäre Remis des FC Schalke 04 gegen Bayern München im DFB-Pokal-Halbfinale in den achtziger Jahren erinnert. Pech für Heppenheim: In der Schlussphase verspielten die Gastgeberinnen einen 6:4-Vorsprung. Selina Fuchs, Trainerin des FC Starkenburgia, ärgerte sich: „Wir hatten den Gegner an die Wand gespielt und hätten nur den Sack zumachen müssen.“

Schierstein ging im ersten Abschnitt zweimal in Führung. Sandra Schumann (21.) und Lang (37., Eigentor) sorgten für den Ausgleich. Als Selina Dambier mit einem Doppelschlag (50., 53.) sowie Laureen Deckenbach (57.) trafen, deutete alles auf einen Erfolg des Aufsteigers hin. Auch nach dem zwischenzeitlichen 6:4, das abermals Schumann erzielte (76.), schienen die Kreisstädterinnen klar im Vorteil. Schierstein aber steckte nicht auf und glich durch einen umstrittenen Freistoß in der Nachspielzeit aus.

Nur Ehrentreffer für die FSG

Gruppenliga: TSV Pfungstadt II – FSG Bensheim 4:1 (1:0). Die FSG muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Dem Schlusslicht gelang er Ehrentreffer durch Maddi Azcarraga Hernandez erst in der 83. Minute, als es bereits 4:0 stand.

Kreisoberliga: FFG Winterkasten/Reichenb. II – SV U.-Flockenbach 3:0 (1:0). Tore: 1:0 und 2:0 Ayana Lilla (34., 70.), 3:0 Mina Schütz (81.). hei/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 23.10.2018