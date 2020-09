Starkenburgia mit mehr Alternativen

Heppenheim.Saisonauftakt für die Fußballerinnen des Verbandsligisten Starkenburgia Heppenheim: Neu sind nicht nur sechs Spielerinnen, sondern auch das Trainergespann. Benjamin Braun und Christian Dietz haben die Nachfolge von Andre Kaffenberger angetreten, wobei Braun das Team schon in den Spielen vor dem coronabedingten Saisonabbruch begleitete.

„Im Angriff müssen wir besser werden. Da unser Kader nun breiter aufgestellt ist, müsste ein gesicherter Mittelfeldplatz möglich sein“, hofft Braun. In der Abwehr machten die Kreisstädterinnen bei 32 Gegentoren nicht die schlechteste Figur.

Nachgebessert hat der FC Starkenburgia in der Offensive mit altbekannten Namen. Belen Abdelkader steht ebenso wieder zur Verfügung wie Selina Wagner. Über die Außenbahn soll Gina Edam (zuletzt SV Laudenbach) für Druck sorgen. Abgänge gibt es keine, so dass sich die Größe des Kaders auf 27 Akteurinnen eingependelt. Ronja Dambier, bislang in der Offensive zu finden, soll das Backup im Tor für Nicole Flath übernehmen. hei/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 11.09.2020