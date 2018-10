Starkenburgia mit Remis zufrieden

Heppenheim.Sicherlich hatte sich Starkenburgia Heppenheim ein wenig mehr gewünscht für ihr Auswärtsspiel und Kellerduell am Mittwochabend in der Fußball-Kreisoberliga beim FV Hofheim. Am Ende hieß es 0:0, die Kreisstädter stecken weiter auf einem Abstiegsplatz fest. Heppenheims Interimstrainer Jan Harder war über den Verlust von zwei Punkten nicht allzu traurig: „Besser als nichts! In unserer Situation hilft uns alles weiter.“ Mit ein wenig mehr „Torgeilheit“ wäre der Sieg möglich gewesen, so Harder.

Starkenburgia Heppenheim: Fickel – Akyar, Breuer, Geist, Jerlija, Karadoruk, Guthier, Bizer, Mazzeo, Gatscha, Wildenberg. – Eingewechselt: Tubay, Freihaut. mar/kar/ü

