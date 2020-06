Starkenburgia-Oldies kämpfen für die Jugend

Heppenheim.Früher war nicht alles gut, aber manches besser. Beim FC Starkenburgia Heppenheim denken insbesondere die Älteren wehmütig an Zeiten zurück, als der Fußballnachwuchs mit führend im Kreis Bergstraße war. So spielte Mitte der achtziger Jahre die A-Jugend in der Oberliga, damals die höchste deutsche Fußball-Klasse für die Achtzehn- und Neunzehnjährigen. Da sorgte Thomas Ehret vor Torwart Achim

...