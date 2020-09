Starker Gegner in Wiesbaden

Wiesbaden.Die Frauenfußball-Nationalmannschaft hat sich für ihr zweites Heimspiel nach der Corona-Pause einen attraktiven Gegner gesucht. Am 27. Oktober spielt das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in Wiesbaden gegen England (16 Uhr/live ARD). Zuvor spielt die DFB-Auswahl in der EM-Qualifikation am 19. September in Essen gegen Irland (14 Uhr/ZDF) und am 22. September in Montenegro (16 Uhr/ ARD).

„Wir freuen uns auf das Spiel gegen einen starken Gegner, der uns fordern und die Möglichkeit geben wird, uns als Mannschaft auf einem Top-Niveau weiterzuentwickeln. Schon das Hinspiel in Wembley hat gezeigt, wie sehr unser junges Team von diesen Herausforderungen profitiert“, sagte Voss-Tecklenburg in der Mitteilung. Die Spielerinnen benötigten diese Erfahrungen, um individuell, aber auch als Mannschaft zu wachsen. Ende vergangenen Jahres hatte die deutsche Mannschaft 2:1 beim EM-Gastgeber 2022 gewonnen und dabei eine starke Leistung abgerufen.

Wiesbaden wurde als Austragungsort gewählt, weil das Stadion optimale Bedingungen zur Umsetzung des Hygienekonzeptes biete, das Grundlage für die Austragung von Länderspielen ist, teilte der DFB mit. dpa

