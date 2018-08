Startschuss für die neue 2. Bundesliga

Frankfurt.Die neu eingeführte eingleisige 2. Frauenfußball-Bundesliga steht für DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg „in einer Reihe mit anderen Meilensteinen in der Entwicklung des Frauenfußballs“, so Ratzeburg in einem auf der Homepage des Deutschen Fußballbundes veröffentlichten Interview.

Die Liga nimmt an diesem Samstag (16 Uhr) mit der Begegnung zwischen dem SV Meppen und dem 1. FC Köln ihren Spielbetrieb auf. Mit dabei sind auch der FFC Frankfurt II (So. 14 Uhr gegen SGS Essen U20) sowie 1899 Hoffenheim II und der FSV Hessen Wetzlar, die zum Auftakt am Sonntag um 14 Uhr aufeinander treffen.

Bisher gab es mit den Staffeln Nord und Süd eine geteilte 2. Liga mit jeweils zwölf Mannschaften. An der neuen Spielklasse nehmen 14 Clubs teil. Vor allem für die Nachwuchs-Nationalspielerinnen erwartet die DFB-Vizepräsidentin Vorteile und eine Professionalisierung der Strukturen. dpa

