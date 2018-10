Statistik als kleiner Trost für die Flames

Bensheim.Der große Katzenjammer in Reihen der HSG Bensheim/Auerbach nach der unglücklichen 27:28 (15:12)-Heimniederlage gegen Borussia Dortmund hielt noch lange an. Der so greifbar nahe Sieg wäre viel wert gewesen. So bleiben die 2:8 Punkte auf dem Konto aufweisenden Flames weiter in Reichweite zu den Abstiegsplätzen 13 und 14 in der Frauenhandball-Bundesliga, die von der Neckarsulmer Sport-Union und

...