Stefan Eger zum Chefcoach befördert

Fürth.Die Lösung lag nahe und die Entscheidung fiel schnell: Nachdem sich Handball-Landesligisten HSG Fürth/Krumbach von Trainer Waldemar Rack getrennt hatte, leitete am Dienstagabend schon Stefan Eger, bislang Coach der zweiten Mannschaft, das Training beim abgeschlagenen Schlusslicht. „Wir haben uns unterhalten und wurden uns schnell einig“, erklärt HSG-Abteilungsleiter Sebastian Eisenhauer.

Der 29-jährige B-Lizenzinhaber Eger hatte schon vor einiger Zeit bekundet, mittelfristig in einer höheren Liga arbeiten zu wollen. Dass dies nun in Fürth klappt, freut ihn sehr. Den Klassenerhalt fordert niemand mehr von ihm. „In den nächsten Jahren kommen einige vielversprechende Spieler aus dem Nachwuchs raus und die müssen wir einbauen“, sieht Eisenhauer gute Perspektiven. Vielleicht wäre der Abstieg gerade für den erforderlichen Umbruch eine gute Basis.

Stefan Eger wird am Samstag (17 Uhr) im Heimspiel gegen den TSV Pfungstadt das Coaching übernehmen, so dass Sebastian Eisenhauer, der am vergangenen Wochenende bei der 25:33-Niederlage in Hanau den Trainerposten innehatte, sich wieder auf seine Funktion als Spieler konzentrieren kann. Ob endlich der erste Sieg eingefahren wird, ist eher nebensächlich: „Es geht darum, dass wir wieder mit Spaß Handball spielen“, so Eisenhauer.

Die Beförderung von Stefan Eger zum Coach der Landesliga-Mannschaft hat Auswirkungen auf das A-Liga-Team. Dort wird zukünftig Stefans Bruder Thomas Eger als Trainer fungieren und von Stefan Eisenhauer unterstützt. met/ü

