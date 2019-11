Stefan Stehle vom Auftritt enttäuscht

Bensheim.„Heute hat es leider an allem gefehlt“, ärgerte sich Stefan Stehle, Interimstrainer des Handball-B-Ligisten HSG Bensheim/Auerbach II, nach der 23:31 (9:14)-Niederlage gegen die HSG Dornheim/Groß-Gerau. „Motivation, Kampf und Tempo – alles war Mangelware“, haderte er.

In der ersten Viertelstunde hielt der starke Torhüter Florian Brändle sein Team noch im Spiel, aber danach musste Bensheim abreißen lassen. „Wir haben es zu keinem Zeitpunkt geschafft, ein Konzept in unser Angriffsspiel zu bringen und haben entsprechend verdient verloren“, bilanzierte Stehle. Bis zum 22:25 (52.) konnte Bensheim noch auf einen Punktgewinn hoffen, geriet dann aber in den letzten Minuten wieder deutlich ins Hintertreffen. – Bensheimer Tore: Raddatz (5), Hausmann (4), Stahl, Herborn (je 3), Schuh (3/1), Rettig, Kornmann, Schulz, Zill, Krämer (je 1). mep

