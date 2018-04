Anzeige

Erbach.Vor einem ebenso schweren wie wichtigen Heimspiel steht am Samstag (19.15 Uhr) der SV Erbach. Der Vorletzte der Handball-Bezirksoberliga empfängt den Achten MSG Bauschheim/Rüsselsheim/Königstädten in der Mehrzweckhalle. „Wir brauchen noch ein paar Punkte für den Klassenerhalt und müssen uns steigern“, sagt Erbachs Abteilungsleiter Thomas Flath, der bei der enttäuschenden Niederlage in Roßdorf vor allem Schwächen im Defensivverhalten ausmachte.

Ob Trainer Jozef Skandik am Samstag auf erfahrene Verstärkung durch Timo Weigand, Florian Roßmann oder Steffen Hörr bauen kann, ist noch unklar. Aber auch ohne sie hofft Flath auf ein gutes Spiel seiner Mannschaft und eine Reaktion auf die jüngste Niederlage. ki/ü

Frauen-Bezirksoberliga: SV Erbach – FSG Gersprenztal (Sa. 17 Uhr, Mehrzweckhalle). Die Pflicht ist erfüllt, der Klassenerhalt seit dem vergangenen Wochenende sicher. Jetzt wollen die SVE-Damen in den letzten drei Spielen noch mindestens einen Platz gutmachen. Als Siebter haben sie nur einen Punkt Rückstand auf den Sechsten SG Egelsbach, der kommende Gegner Gersprenztal schwebt als Zehnter noch in akuter Abstiegsgefahr. met/ü