Stichtag ist der 20. Juni

Frankfurt.Der außerordentliche Verbandstag des Hessischen Fußball-Verbandes (HFV), bei dem über der Abbruch und die Wertung der Saison 2019/20 beschlossen werden soll, findet am 20. Juni (Samstag) um 10 Uhr in der Sportschule des HFV in Grünberg statt. Die entsprechende Einladung des HFV ging gestern an die Delegierten.

Aufgrund der Corona-Pandemie findet der Verbandstag nicht als „Präsenzveranstaltung“, sondern auf elektronischem Wege statt. Den Delegierten wird die Möglichkeit gegeben, am Verbandstag ohne Anwesenheit am Versammlungsort in Form einer Videokonferenz teilzunehmen. Zudem werden für die Stimmberechtigten elektronische Abstimmungsmöglichkeiten bereitgestellt.

Beschluss über Auf- und Absteiger

Ein zentrales Thema der sieben Punkte umfassenden Tagesordnung ist die „Beratung und Beschlussfassung über Durch- und Fortführung bzw. Beendigung der vom HFV organisierten Meisterschafts- und Pokalwettbewerbe (einschließlich aller Entscheidungs-, Aufstiegs-, Qualifikations- und Relegationsspiele sowie Futsal) ... im Herren-, Frauen- und Jugendbereich (inklusive AH)“. Dabei geht es auch um Entscheidungen über Wertung, Auf- und Abstieg und hierzu gegebenenfalls notwendige Änderungen der Ordnungen des HFV, insbesondere der Spielordnung, Jugendordnung sowie relevanter Durchführungs- bzw. Ausführungsbestimmungen. red

