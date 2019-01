SV 98 angelt sich Nationalspieler

Darmstadt/Frankfurt.Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat den isländischen Nationalspieler Victor Pálsson bis zum Juni 2022 verpflichtet. Der Mittelfeldmann kommt vom FC Zürich, für den er 59 Spiele absolvierte. „Es war immer ein Traum von mir, in Deutschland zu spielen, denn hier herrscht noch einmal eine deutlich größere Fußball-Begeisterung als in vielen anderen Ländern“, so Pálsson, der vor seiner Zeit in der Schweiz knapp 200 Pflichtspiele für Esbjerg FB, Helsingborgs IF, die New York Red Bulls, NEC Nijmegen, den Hibernian FC und die U23 des FC Liverpool abolvierte. Der 27-Jährige, der auch die portugiesische Staatsbürgerschaft besitzt, zählt aktuell zum Kader des isländischen Nationalteams und kam bislang in zehn Länderspielen zum Einsatz.

Fabian-Abschied in Frankfurt?

Indes wird der Mexikaner Marco Fabian (29) die Frankfurter Eintracht Frankfurt oraussichtlich in der Winterpause verlassen. „Die nächste Woche ist sehr wichtig für mich. Da soll klar gemacht werden, wohin ich gehe“, so der Mittelfeldspieler gegenüber der „Bild“-Zeitung. Ihm sollen Angebote aus China, Dubai und Spanien vorliegen. dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 10.01.2019