SV 98: „Es geht um wichtige Punkte“

Darmstadt.Nach dem verpatzten Neustart (0:2 in Karlsruhe) erwartet Trainer Dimitrios Grammozis eine Reaktion beim Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98. „Die Spieler waren sehr selbstkritisch und haben eingesehen, dass es auf diese Art sehr schwierig ist, Punkte zu holen“, sagte gestern der Lilien-Coach. Am morgigen Samstag (13 Uhr) gastiert der FC St. Pauli ans Böllenfalltor.

Dass Mittelfeldspieler Victor Pálsson den Auftritt in Karlsruhe scharf kritisiert und als „nicht akzeptabel“ bezeichnet hatte, wertete Grammozis grundsätzlich als ein gutes Zeichen. Zugleich warnte er jedoch vor überhöhten Erwartungen. „Wir sind hier nicht in einem Bereich, wo wir das abliefern, was die Leute gerne sehen würden. Es geht um Punkte, um wichtige Punkte.“

Im Training unter der Woche habe seine Mannschaft jene Energie gezeigt, die sie in Karlsruhe habe vermissen lassen. Aber auch im Spiel müssten sich die Spieler „noch mehr pushen und sich unterstützen“.

Gegen St. Pauli droht Verteidiger Matthias Bader (muskuläre Beschwerden) abermals auszufallen. Weiter fehlen die Langzeitverletzten Wittek und Höhn. Dagegen ist Offensivspieler Braydon Manu wieder fit und laut Grammozis eine Option für den Kader. Angesichts von nun drei Spielen innerhalb von sechs Tagen prüft der Trainer, wo er im Team zur besseren Belastungssteuerung am besten rotieren könnte.

SV Wehen Wiesbaden: Nach dem Last-Minute-Sieg gegen Stuttgart will der Aufsteiger im Abstiegskampf nachlegen. Trainer Rüdiger Rehm sieht das heutige Gastspiel beim 1. FC Heidenheim (18.30 Uhr) als besondere Aufgabe. „Das ist ein Verein, der als Vorbild für uns gilt. Die Heidenheimer werden nach dem 0:3 in Bochum sicherlich mit sehr viel Wut im Bauch antreten.“ lhe

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.05.2020