Darmstadt.Im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga hat der SV Darmstadt 98 gegen den FC Ingolstadt zwei dringend benötigte Punkte liegengelassen und ist damit seit September ohne Heimsieg. Mit dem 1:1 (0:1) gegen den Bundesliga-Absteiger aus Bayern blieben die Lilien zwar im dritten Spiel hintereinander ohne Niederlage, rangieren damit jedoch weiter auf Abstiegsrang 17. Vor 14 000 Zuschauern am Böllenfalltor gingen die Gäste durch Robert Leipertz (18.) in Führung. Tobias Kempe (67./Foulelfmeter) besorgte den Ausgleich.

Nach dem Rückstand bemühten sich die Hausherren, taten sich aber gegen defensiv diszipliniert agierende Gäste schwer. Lediglich Terrence Boyd (32.) sorgte mit einem Kopfball an den Pfosten für Gefahr. Trainer Dirk Schuster ging mit der Leistung seines Teams im ersten Durchgang hart ins Gericht. Da habe seine Mannschaft fast keinen Zweikampf aktiv gestaltet und überhaupt nicht in die Partie gefunden: „Mit dieser Intensität wird man in der Zweiten Liga nicht viele Spiele gewinnen.“

Ausgleich nach einer Schwalbe

Im zweiten Durchgang präsentierten sich die Darmstädter Gastgeber dann etwas besser. Nach einer Schwalbe des ansonsten starken Fabian Holland im Ingolstädter Strafraum brachte der anschließende Elfmeter den insgesamt jedoch verdienten Ausgleich. In der Schlussphase hatten beide Teams noch Chancen, die Partie für sich zu entscheiden. „Aber ganz ehrlich, einen Sieg hatten wir heute definitiv nicht verdient“, räumte Schuster ein. lhe