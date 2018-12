SV Darmstadt 98 trainiert wieder

Darmstadt.Chefcoach Dirk Schuster bittet beim Fußball-Bundesligisten SV Darmstadt 98 nach der kurzen Winterpause am heutigen Samstag um 14 Uhr am Böllenfalltor zum Trainingsauftakt nach der kurzen Winterpause. Bereits morgen geht es ins Trainingslager (bis 12. Januar) in Antalya/Lara, wo zwei Testspiele gegen den Drittligisten Chemnitzer FC (mit dem Ex-Darmstädter Ronny König) und gegen Kasimpasa

