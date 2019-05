SV Erbach bekommt noch eine Chance

Erbach.Die Handball-B-Jugend des SV Erbach hat ein Teilziel erreicht: Dank des zweiten Platzes in der Oberliga-Qualifikation spielt sie in der Saison 2019/2020 in jedem Fall in der Landesliga. Die Erbacher haben noch die Chance, den letzten Oberliga-Startplatz zu besetzen, wenn sie am 1. Juni in Trebur die Konkurrenten TV Trebur und Baunatal hinter sich lassen.

Beim Qualifikationsturnier in eigener Halle überzeugten die Schützlinge von Trainer Carsten Bengs mit einer kämpferisch starken, mannschaftlich geschlossenen und leidenschaftlichen Vorstellung. Die einzige Niederlage in vier Spielen gab es gegen den Favoriten und verlustpunktfreien Turniersieger HSG Hochheim-Wicker (14:22).

Im letzten Gruppenspiel holten die Erbacher alles aus sich heraus, verdrängten mit dem 18:17-Erfolg den TV Gelnhausen auf Rang drei. Diese Partie entwickelte sich zu einem Krimi. Zur Pause lag Erbach mit 6:8 im Rückstand, der sogar auf vier Tore anwuchs (11:15). Mit einem 4:0-Lauf, getragen von den Fans, bogen die Erbacher die Partie auf der Zielgeraden noch um.

Gut fürs SVE-Selbstvertrauen waren die Siege zum Auftakt: 18:11 gegen die HSG Aschafftal und 19:14 gegen die HSG Zwehren/Kassel. „Die Jungs haben in allen Spielen gezeigt, was in ihnen steckt und alles aus sich herausgeholt“, lobte Carsten Bengs. – Für den SVE spielten Tom Jordan, Marvin Rademacher (Tor); Manuel Hörr, Maximilian Bänsch, Jakob Lulay, Bastian Seitz, Jonas Helfrich, Marvin Greene, Leo Rougelis, Lukas Klenk, Daniel Hülsen, Rion Lather, Jonathan Müller. kar/red/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 23.05.2019