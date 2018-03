SV Erbach mit Verstärkung und Selbstvertrauen

Anzeige

Erbach.Der SV Erbach tritt am Sonntag um 17 Uhr zum Auswärtsspiel der Handball-Bezirksoberligist bei der ESG Erfelden an. Der SVE hat zuletzt im Abstiegskampf Selbstvertrauen getankt, nicht zuletzt dank der Verstärkungen durch die erfahrenen Spieler wie Timo Wiegand, Steffen Hörr, Florian Roßmann oder David Maurer. In Erfelden geht es auch um Wiedergutmachung für die 18:27-Niederlage aus dem Hinspiel. Wer für den SVE am Sonntag mit von der Partie sein wird, entscheidet sich erst kurzfristig. ki/ü

Frauen-Bezirksoberliga: SG Egelsbach – SV Erbach (So. 15 Uhr, Dr.-Horst-Schmidt-Halle). „Ab jetzt zählt es. In den letzten sechs Spielen müssen wir Gas geben“, sagt SVE-Trainer Jozef Skandik mit Blick auf die Tabelle. Als Achter (12:20) hat der SVE nur zwei Punkte Vorsprung auf den Vorletzten Biblis/Gernsheim und den Drittletzten aus Langen – und es kann bis zu drei Absteiger geben. „Wir müssen dringend Punkten“, so Skandik. Die erste Gelegenheit bietet sich den Erbacherinnen am Sonntag im Auswärtsspiel bei der SG Egelsbach. Das Hinspiel gegen den aktuellen Fünften gewann Erbach 31:27. met/ü