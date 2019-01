SV Erbach nutzt seine Chancen nicht

Erbach.Eine ärgerliche Niederlage kassierten die Bezirksoberliga-Handballerinnen des SV Erbach beim direkten Konkurrenten FSG Gersprenztal. Mit 20:24 (9:11) musste sich die Mannschaft von SVE-Trainer Jozef Skandik geschlagen geben, wodurch Gersprenztal nach Punkten aufschloss und auf Grund des besseren direkten Vergleichs sogar an den Erbacherinnen vorbeizogen und neuer Achter ist.

Von Beginn an liefen die Gäste einem Rückstand hinterher, lagen nach zwölf Minuten 2:6 hinten und schafften bis zum 9:11 zur Pause kein einziges Mal den Anschlusstreffer. Der gelang direkt nach dem Wiederanpfiff durch Anne Meffert zum 10:11. Gersprenztal konterte zum 14:10 (38.), wobei in dieser Phase auch noch Anna Jordan einen Strafwurf verwarf.

Die vergebenen Möglichkeiten zogen sich ohnehin wie ein roter Faden durch das SVE-Spiel: „Immer, wenn wir dran waren, haben wir gute Chancen ausgelassen“, ärgerte sich Skandik. Bis zum 14:17 (47.) durch Selin Schneider, die aus dem Ski-Urlaub direkt in die Halle kam und nur in den letzten 20 Minuten mitwirken konnte, blieb Erbach in Schlagdistanz. Dann mussten die Gäste abreißen lassen und beim 16:22 fünf Minuten vor dem Ende war die Niederlage besiegelt.

„Gersprenztal hatte den besseren Start, danach war unsere Chancenverwertung nicht gut genug und irgendwie hat heute auch der letzte Tick gefehlt“, resümierte Jozef Skandik. Nun haben die Erbacherinnen wieder zwei Wochen Pause, ehe es am 2. Februar mit dem Heimspiel gegen die TGS Walldorf II weitergeht. – SVE-Tore: Anna Jordan (7), Selin Schneider (5/1), Hanna Lambert (4/1), Anne Meffert (2), Lisa Pfeifer, Desiree Bock (je 1). met/ü

