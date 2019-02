SV Erbach vor nächstem Derby

Heppenheim.Vor einem weiteren Derby steht am Samstag (18.30 Uhr) der SV Erbach. Die Bezirksoberliga-Handballer treten bei der HSG Siedelsbrunn/Wald-Michelbach an. Die Erleichterung war bei den Erbachern groß am vergangenen Wochenende. 28:21 hatten sie das Kellerduell gegen Schlusslicht TuS Griesheim II gewonnen und sich ein Punktepolster auf diesen verschafft.

Ausruhen ist in der derzeitigen

...