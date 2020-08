SV Fürth ist jetzt besser aufgestellt

Fürth.Die Mannschaft blieb zusammen und wurde verstärkt: Der SV Fürth ist bereit, in der kommenden Saison wieder einen Angriff auf die Spitze in der Fußball-Kreisoberliga zu starten, nachdem sich die Mannschaft von Trainer Ludwig Brenner in der abgebrochenen Corona-Saison mit Platz fünf begnügen musste.

Abwehrspieler Mohamed Hodroj hat als Einziger die erste Mannschaft verlassen und sich der SG Unter-Abtsteinach angeschlossen. Dafür kam Yannik Sielmann nach einem Jahr beim SV Unter-Flockenbach II zurück. Der ehemalige Kapitän soll bei seinem Heimatverein wieder eine Führungsrolle einnehmen und die Defensive stärken. Ebenfalls ein Heimkehrer ist Philipp Lammer, der beim FSV Zotzenbach zwei Runden spielte. Auch er ist ein erfahrener Spieler für die Abwehr.

Aus der eigenen Jugend kommen Julian Frank (offensives Mittelfeld) und Patrik Görner (Innenverteidigung). Nachwuchstorwart Luca Favorite und Koray Kemanci werden sich erst einmal in der zweiten Mannschaft beweisen müssen.„Wir haben den Kader in der Breite verstärkt. In der vergangenen Saison hat sich die Mannschaft quasi von alleine aufgestellt. Jetzt gibt es mehr Konkurrenz“, sagt Brenner, der einen Platz unter den ersten fünf als Ziel ausgibt. beg

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.08.2020