SV Kirschhausen hat ein Manko

Bergstraße.Der SV Kirschhausen kassierte in der Fußball-Kreisliga B beim SV Fürth II eine unglückliche 0:1-Niederlage. SVK-Trainer Miguel da Silva war zerknirscht: „Die Chancenverwertung bleibt unser Manko.“ Sein Team kam besser ins Spiel, biss sich aber an der dicht gestaffelten Fürther Abwehr die Zähne aus. Nach der Pause zollten die Grün-Weißen dem hohen Anfangstempo Tribut. Fürths Trainer Jonas Maurer war überglücklich: „Auch wenn das spielerische Element in der zweiten Halbzeit gelitten hat, wir haben Einsatz gezeigt, gekämpft und verdient gewonnen.“– Tor: 1:0 Dörsam (30., Foulelfmeter). – Bes. Vorkommnis: Gelb-Rot für Bachmann (80./Fürth) wegen Ballwegschlagens. hei/ü

FSG nur in der Defensive

FC Schönmattenwag – FSG Bensheim 6:0. Das Endergebnis gibt den Spielverlauf im Überwald klar und deutlich wider. Von der ersten Minute an waren es die Platzherren, die Ball und Gegner dominierten und leichtes Spiel hatten. Die Weststädter sahen sich von Beginn an in die Defensive gedrängt und bereits zur Pause war die einseitige Partie zu Gunsten der Gastgeber entschieden, die im zweiten Spielabschnitt beruhigt zwei Gänge zurückschalten konnten, ohne das Heft aus der Hand zu geben. – Tore: 1:0 Heisser (22.), 2:0 Emig (28.), 3:0 Koudele (33.), 4:0 Emig (45.), 5:0 Heisser (52.), 6:0 Koudele (54.). – Bester FSG-Spieler: Torwart Rettig. nico/p

ISC Fürth – TSV Hambach 3:0. Hambach bleibt in der Talsohle, Aufsteiger Fürth an der Spitze. Eine Halbzeit war der TSV zumindest gleichwertig, verpasste die Führung (zweimal Wolff, Fetsch) und geriet kurz nach dem Wechsel durch einen Doppelschlag auf die Verliererstraße. „Wir sind nicht in der Lage, solche Rückschläge wegzustecken“, klagte Spielausschussmitglied Reinhard Wolff. – Tore: 1:0 Emre Gözübüyük (50.), 2:0, 3:0 Kemanci (52., 75.). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Kemanci, Durmaz/ –. kar/ü

