SV Kirschhausen hat TSV schon einmal geärgert

Heppenheim.Derbyzeit in der Fußball-B-Liga: Am Sonntag um 15 Uhr gastiert Spitzenreiter TSV Hambach beim Achten SV Kirschhausen. In der Hinrunde gewann der TSV 2:1. Die Trainer Marco John (SVK) und Udo Becker (TSV) Fragen zum anstehenden Match.

Wie bewerten Sie das Abschneiden des Gegners nach der Vorrunde?

Marco John: Hambach hat hervorragend gespielt, sechs Punkte Vorsprung herausgeholt

...