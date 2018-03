Anzeige

Tore: 0:1 Klöss (11.), 1:1 McNeil (37.), 2:1 Rose (53.), 2:2 Wörle (72.). – Bes. Vorkommnis: Rote Karte Rose (Azz./90.) wg. Nachtretens. kr

TSV Aschbach – SV Winterkasten 2:2. Der SVW wurde mit dem 1:0 in der ersten Minute kalt erwischt, doch dieses Tor hat dem Spiel gutgetan, wie Trainer Frank Poth fand: „Da konnten wir nicht einfach abwarten, sondern mussten die Initiative übernehmen.“ Das machten die Gäste auch, nachdem Aschbach den zwischenzeitlichen Ausgleich postwendend mit dem 2:1 beantwortet hatte. Winterkasten machte auch in der zweiten Halbzeit Druck und holte einen verdienten Punkt.

SV Winterkasten: Johannes Daum – Serdar, Bauer, Christian Daum, Pfeifer, Brockmeyer, Gashi (65. Kopp), Nill (64. Fiege), Bersch, Tim Katzenmeier, Kredel (35. Wendel).

Tore: 1:0 C. Weihrauch (1.), 1:1 Gashi (Foulelfmeter/30.), 2:1 C. Weihrauch (33.), 2:2 Tim Katzenmeier (71.). – Beste Spieler: Torwart Loipersberger, C. Weihrauch, Riebel / Serdar, Bauer. kr

